У Зеленского подтвердили, что США разрешили бить по России предоставленным оружием, но есть нюансы

В Офисе президента Украины подтвердили, что США разрешили удары по территории страны-агрессора РФ переданным оружием. В то же время разрешение предоставлено с определенными ограничениями.

Соответствующее заявление 31 мая сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии британской газете The Guardian. По его словам, Украина начала получать положительные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.

В частности, решение Вашингтона позволяет Украине использовать предоставленные Соединенными Штатами реактивные системы M142 Himars для ударов по армии страны-агрессора и центрам управления.

"Это значительно повысит нашу способность противостоять попыткам России перебраться через границу", – сказал Никифоров.

Как пишет The Guardian, администрация Байдена ослабила свою давнюю политику, запрещающую Украине использовать американское оружие против целей внутри России. Она дало Украине разрешение открыть ответный огонь – но только под Харьковом, где Москва ведет новое наступление.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что задержка разрешения США на применение западного оружия по целям внутри РФ стоила жизней.

По его словам, кремлевские силы стали получили повод насмехаться над Украиной и возможность "охотиться" на ее народ.

Зеленский также призвал президента США Джо Байдена преодолеть извечные опасения по поводу возможной ядерной "эскалации" с Москвой.

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