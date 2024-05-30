Байден тайно дал разрешение Украине на удары американским оружием по территории РФ – Politico

Администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удар американским оружием по территории России. Однако это разрешение касается исключительно обороны Харькова.

Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на официального представителя США, пожелавшего остаться инкогнито. Такую же информацию предоставили еще два источника, осведомленных с этим решением Байдена.

Издание отмечает, что этот шаг является серьезным изменением политики Белого дома по использованию Украиной оружия, полученного от США, и поможет защитить второй по величине украинский город.

"Президент недавно приказал своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия огню в Харькове, чтобы Украина могла ответить российским силам, которые наносят ей удар или готовятся нанести", – сказал в разговоре с изданием американский чиновник.

При этом он добавил, что политика относительно разрешения на нанесение дальних ударов по территории России "не изменилось".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден рассматривает отмену ограничений на использование Украиной американского оружия для ударов по территории РФ. Чтобы противодействовать агрессивным действиям РФ президент США также рассматривает еще одну контрмеру – наказание Китая за поставку ключевых технологий Москве.