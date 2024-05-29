Байден рассматривает отмену ограничений на использование Украиной американского оружия для ударов по территории РФ – WP

Продвижение России на фронте в войне с Украиной побуждают Белый дом пересмотреть некоторые красные линии. Чтобы противодействовать агрессивным действиям РФ президент США Джо Байден рассматривает две жестких контрмер: наказание Китая за поставку ключевых технологий Москве и отмену ограничений на использование Украиной американского оружия для нанесения ударов по военным объектам на территории РФ.

Об этом пишет известный американский журналист Дэвид Игнатий в своей колонке The Washington Post. Он отметил, что эти шаги будут свидетельствовать о значительной эскалации тщательно выверенной политики Байдена по поддержке Украины.

"Тот факт, что такие шаги сейчас рассматриваются, свидетельствует о растущей обеспокоенности администрации относительно уязвимости Украины на поле боя", – отметил журналист.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о более жесткой позиции по отношению к РФ после недавних визитов в Пекин и Киев.

Находясь в Пекине в конце апреля, он отметил, что Китай "помогает усилить наибольшую угрозу для Европы" со времен распада Советского Союза, и отметил, что Соединенные Штаты обдумывают новые санкции против китайских компаний и финансовых учреждений.

Затем Блинкен посетил Киев и то, что он увидел в Украине, обеспокоило его настолько, что он призвал коллег из администрации Джо Байдена пересмотреть запрет на применение ВСУ американской артиллерии и ракет малой дальности по военным объектам на территории России.

Дэвид Игнатий напомнил, что уязвимость Украины выросла частично из-за длительной задержки поставок американского оружия. Пока республиканцы в Палате представителей затруднились, Украина была вынуждена рассматривать возможность отступления.

Чиновники США обеспокоены тем, что Россия сосредотачивает войска и технику прямо на границе для нападения на Харьков и другие города на востоке Украины. Американская артиллерия и ракеты малой дальности могли бы поразить эти цели.

Но сейчас США ограничивают применение западного оружия, поэтому ВСУ не могут нанести удар по крупным российским центрам материально-технического обеспечения и скоплению войск. Однако ситуация может измениться, поскольку другие страны НАТО оказывают давление на Байдена по отмене этого запрета, подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны блока снять ограничения на применение оружия, предоставленного Украине. По его словам, Киев имеет право защищаться, и эта защита должна включать, в частности, удары по военным объектам окупантов на территории России.