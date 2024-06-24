'Читайте технические пособия': Буданов пристыдил 'экспертов', утверждающих, что ATACMS не могут разрушить Крымский мост

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что незаконно построенный россиянами Крымский мост возможно уничтожить американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Это вооружение, как известно, Украина уже получила от США.

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По убеждению Буданова, важным остается вопрос о количестве ATACMS, которым можно уничтожить важный для российских оккупантов логистический объект в захваченном Крыму. Об этом он сказал в интервью The Philadelphia Inquirer.

По его словам, те, кто утверждает, что ATACMS недостаточно мощны, чтобы справиться с этой задачей, ошибаются.

"Им следует ознакомиться с техническими пособиями. Вопрос только в их количестве, но в принципе эти ракеты позволят нам выполнить такую задачу", – сказал он.

По мнению Буданова, Крым, который оккупанты превратили в огромную военную базу, необходимо отрезать от российских поставок.

Глава ГУР согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, что это станет ключом к тому, чтобы заставить войска государства-агрессора перейти к обороне.

"Я абсолютно разделяю мнение генерала Ходжеса. Так что нам нужно сделать все, чтобы это реализовать", – сказал Буданов.

В материале говорится, что украинские беспилотники Magura уже были использованы для уничтожения нескольких российских кораблей, что заставило РФ переместить другие свои корабли из Крыма.

"Они уже в ловушке у порта Новороссийск. Нам просто нужно добиться того, чтобы все остатки флота были оттеснены на территорию Российской Федерации. В Черном море уже давно нет боевых кораблей", – сказал Буданов.

В конце апреля 2024 Соединенные Штаты объявили, что еще в марте передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Однако в Вашингтоне не стали озвучивать количество переданных Киеву единиц этого вооружения.

В то же время издание The New York Times писало, что речь идет о сотнях ракет ATACMS.

Как сообщал OBOZ.UA, в материале The Economist говорится, что получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью действия 300 км означает, что теперь Украина может смертельно поразить любую цель в оккупированном Россией Крыму. Россиянам на полуострове некуда спрятаться.

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