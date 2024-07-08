В Крыму на аэродроме летно-испытательного центра оккупантов вспыхнул пожар. Фото

В понедельник, 8 июля, в оккупированном Крыму вспыхнул новый пожар на объекте российских захватчиков. Возгорание зафиксировали на аэродроме летно-испытательного центра в поселке Приморский.

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Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки. Очаг возгорания находится рядом с летным полем.

О прилетах по объекту врага или каких-либо диверсиях на данный момент неизвестно.

"Возможно, как обычно курят, где попало", – сказано в сообщении.

В паблике напомнили, что это уже не первый пожар в летно-испытательном центре (969 Государственный летно-испытательный центр, в/ч 15650-17). Предыдущий произошел прошлой осенью.

Кроме того, 8 июля был зафиксирован еще один пожар в Крыму – на полигоне на мысе Чауда, с которого россияне регулярно запускают "Шахеды" по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во временно оккупированном Крыму возник пожар на одном из военных полигонов российской армии. В частности, пожар был зафиксирован на мысе Чауда на спутниковых фото, сделанных утром в понедельник, 24 июня.

– Вскоре стало известно, что на военном полигоне россиян на мысе Чауда выгорела большая территория. Площадь пожара 26 июня (по сравнению с 25-м) выросла в несколько раз.

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