Спутниковые фото зафиксировали пожар на мысе Чауда в Крыму: оттуда запускали 'Шахеды'

Во временно оккупированном Крыму возник пожар на одном из военных полигонов русской армии. В частности, пожар был зафиксирован на мысе Чауда на спутниковых фото, сделанных утром в понедельник, 24 июня.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Крым.Реалии". С этого полигона российские захватчики запускают беспилотники для атак по Украине.

В воздушных силах утверждают, что российские военные запускают с этого полигона барражировочные боеприпасы типа "Шахед/Герань" для ударов по территории Украины.

Причины пожара пока неизвестны. В последние дни не сообщалось о ракетных или беспилотных атаках на этот район Крыма. Согласно карте, созданной журналистами, в районе мыса Чауда расположены несколько военных объектов РФ, в том числе полигон. В конце 80-х он был закрыт, но в 2016 году РФ возобновила его работу.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 24 июня, ВСУ нанесли удар по российскому центру далекой космической связи НИП-16, расположенному во временно оккупированном Крыму под Евпаторией в поселке Витино. Россияне его использовали для управления спутниками, а также для сбора информации.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 23 июня во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов, в Евпаторийском и Сакском районах вспыхнул пожар в воинских частях. Также прилет пришелся по радару в населенном пункте Витино Сакского района.

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