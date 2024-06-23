В Крыму раздалась серия взрывов: в Евпаторийском и Сакском районах горят военные части. Фото и видео

Вечером 23 июня временно оккупированный Крым атаковали десятки дронов. Между селами Уютное и Молочное вблизи Евпатории произошло попадание в воинскую часть оккупантов.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается также, что еще один прилет пришелся по радару в населенном пункте Витино Сакского района. Российские Telegram-каналы пишут о "небольших разрушениях и возгораниях".

На обе локации, по свидетельству очевидцев, помчалось много скорых. Жители Молочного сообщили, что "пролетело прямо над селом и грохот от взрыва был неимоверный, дома дрожали".

Громко также в Севастополе, Черноморском, Саках, Новофедоровке. В районе Черноморского и Межводного тоже 3-5 раз бахнуло.

После атаки российские паблики сообщили, что в их направлении снова летит около 20 БПЛА.

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