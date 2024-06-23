Не ATACMS, а российский Тор: в сети обнародовали фото обломков ракеты с пляжа в Севастополе. Фото

В поселке Учкуевка под временно оккупированным Севастополем, где погибли люди, упал не перехваченный ATACMS. Это были обломки российских зенитных ракет "Тор".

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Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, что к такому выводу пришли военные аналитики, изучив доступные в соцсетях фото.

"Обломки ракеты в Учкуевке. Фото прислал наш подписчик", – сообщает паблик, публикуя соответствующие снимки.

Кроме того, уточняет военный аналитик Александр Коваленко, он идентифицировал обломок как часть зенитной ракеты от зенитно-ракетного комплекса Тор-М2. Он объясняет, что пока рано спешить с выводами, но "это уж точно не ATACMS, а более похоже на ЗУР 9М330 ЗРК Тор-М2".

"Применять ЗРК Тор-М2 для перехвата баллистической ракеты – глупо и бессмысленно. В свою очередь, если ракета не справляется с задачей, срабатывает система ее самоуничтожения. Не исключено, что ракета, не перехватившая воздушный объект, самоуничтожилась прямо над головами" отдыхающих на Учкуевке", – добавляет Коваленко.

Кроме того, уже и в некоторых пропагандистских пабликах "открываются глаза" на происходящее.

"По Севастополю, думаю, били по аэродрому... Не удивлюсь, если окажется, что упала наша ракета ПВО", – пишут в одном из них.

Напомним, "хлопок" посетил Севастополь около полудня 23 июня. Оккупанты пожаловались на атаку по городу ракетами ATACMS и сообщили о работе российской ПВО, а очевидцы заявили о прилете и последующем пожаре в районе Севастопольской бухты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Севастополе на территории временно оккупированного Крыма в 1-2 км от военного аэродрома Бельбек расположены общественные пляжи. Оккупанты взлетают оттуда бомбардировать Украину и одновременно прикрываются местными жителями.