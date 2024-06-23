Бомбят Украину, прикрываясь людьми на пляже: в сети указали на нюанс со взрывами в Севастополе

В Севастополе на территории временно оккупированного Крыма в 1-2 км от военного аэродрома Бельбек расположены общественные пляжи. Оккупанты взлетают оттуда бомбардировать Украину и одновременно прикрываются местными жителями.

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На это в своем Telegram обратил внимание народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко после того, как гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев заявил о более 100 пострадавших в результате взрывов в городе. Хотя с украинской стороны подтверждений этой информации нет.

"Гауляйтер говорит, что пострадали люди в Любимовке и Учкуевке. Это пляжи. Которые расположены в паре километров от военного аэродрома Бельбек", – отметил Гончаренко.

Он возмутился тем фактом, что оккупанты не закрывают эти пляжи, а используют людей, которые как раз отдыхают у моря или в "гостевом доме", также расположенном в районе аэродрома, как живой щит.

Также нардеп отметил, что россияне назвали взрывы в Крыму в этот день "террористическим актом" и напомнил им о военных преступлениях оккупантов.

"Ну конечно, атаковать военный аэродром в оккупированном Крыму – это терроризм, а вот бить по центру Харькова КАБом – это мирная акция. Просто ур*ды", – подчеркнул Гончаренко.

Также он посоветовал крымчанам бороться с их ПВО, чтобы иметь возможность и дальше "спокойно купаться в море".

"Выходите на улицы и сражайтесь против российских военных в ваших городах. Не будет ПВО, не будет военных, не будет самолетов – тогда и не будет ударов. Это единственный выход", – убежден нардеп.

Напомним, "бавовна" посетила Севастополь около полудня 23 июня. Оккупанты пожаловались на атаку по городу ракетами ATACMS и сообщили о работе российской ПВО, а очевидцы заявили о прилете и последующем пожаре в районе Севастопольской бухты.

На пляжах в Учкуевке и Любимовке пострадали отдыхающие. Комментаторов в сети возмутило то, что российская ПВО взялась сбивать ракету прямо над пляжем, наплевав на безопасность отдыхающих.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Агенты партизанского движения "Атеш" в Крыму обнаружили место, где проходит лечение спецназ ГРУ. Это больница в Севастополе, расположенная по адресу Госпитальный спуск, 1. Медучреждение принадлежит к оборонному ведомству РФ.

– 21 июня в Севастополе прозвучала серия громких взрывов. Захватчики утверждали, что полуостров оказался под очередной атакой дронов. По их словам, российская "ПВО все сбила".

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