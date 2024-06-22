Расслабляться не стоит: партизаны 'Атеш' обнаружили, где в Крыму лечат разведку РФ. Фото

Агенты партизанского движения " Атеш " в Крыму обнаружили место, где проходит лечение спецназ ГРУ. Это больница в Севастополе.

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Военно-морской клинический госпиталь Севастополя №1472 расположен по адресу Госпитальный спуск, 1. Медучреждение относится к оборонному ведомству РФ.

"Наш агент провел разведку военно-морского клинического госпиталя в Севастополе и обнаружил активность поступления раненых военнослужащих России. За два часа наблюдения на территорию госпиталя прибыло 10 эвакуационных карет. Среди постоянных пациентов зафиксированы представители 127 отдельной разведывательной бригады", – отметили партизаны и показали соответствующие фото.

"Оккупантам расслабляться не стоит, даже в таком, казалось бы, спокойном месте. Наоборот, надо готовиться встречать гостей", – добавили в "Атеш".

По указанным координатам находится военно-морской клинический госпиталь Севастополя №1472 (Госпитальный спуск, 1). Это отдельное военное отделение старинного Севастопольского морского госпиталя.

Что еще интересно, так это отзывы военных, которые там лечились.

Кстати, намек партизан на неприятности для окупантов даже в больницах не просто угроза. Да, именно "Атеш" взял на себя ответственность за смертельные отравления в 2022 и 2023 годах в больницах Симферополя десятков российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года украинские партизаны провели диверсию на железной дороге возле Первомайского в Тамбовской области. В мае в Стрелковой бухте оккупированного Севастополя "Атеш" обнаружил противолодочный корабль ВМФ России МПК-49 "Александровец", катера береговой охраны, а также усиленную активность оккупантов.

А в июне представители движения зафиксировали вывоз из крымского Джанкой системы РЭБ "Борисоглебск" и разведали хаб переброски боеприпасов в Мариуполе.

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