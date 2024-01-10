Отравили 46 военных РФ и застрелили ФСБшников: в Крыму разыскивают двух украинских диверсанток

В оккупированном Крыму продолжают розыск двух украинских девушек, отравивших 46 военных РФ в Симферополе и Бахчисарае. При первой попытке задержать их "диверсантки" скрылись, при этом они застрелили нескольких работников ФСБ.

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Об этом 10 января сообщил российский пропагандистский Telegram-канал "Кремлевская табакерка", ссылаясь на источники в ФСБ России. Напомним, что история с отравлением произошла еще в декабре прошлого года. Несколько дней тому назад девушек заметили в одном из частных домов в Ялте. Однако ФСБ даже с помощью спецназа задержать украинок не смогла.

"Диверсантки оказались хорошо вооружены и отлично подготовлены. Как только спецназовцы приехали на задержание, по ним открыли огонь. Из пистолетов и автоматического оружия. Мы успели произвести лишь несколько ответных выстрелов. Преступники скрылись с места происшествия на автомобиле. Машину они бросили на окраине Ялты. Где находятся диверсантки сейчас, мы не знаем", – цитирует канал свой источник в ФСБ.

По словам российских силовиков, во время попытки задержания были убиты трое рабочих ФСБ, двое ранены (один из них тяжело). Возможно, ранена и одна из "диверсанток", но легко.

"Власть" захваченного полуострова продолжает розыск отмеченных украинок и требует от людей "сообщать о подозрительных лицах женского пола в полицию или ФСБ".

Как сообщал OBOZ.UA, отравительницы – уроженки полуострова, одна родилась в Симферополе, другая в Саках. Им по 22 и 25 лет; одна из них – участница конкурсов красоты, а вторая – дочь работника оккупационной городской администрации Симферополя.

A nем временем в районе Севастополя были нанесены ракетные удары по 222-му узлу связи ПВО ЧФ РФ. Среди убитых русских полковник вражеской армии Исмагилов Вадим Наильевич. Он командовал 3-м радиотехническим полком 4-й гвардейской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны страны-агрессора.