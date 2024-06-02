Агенты 'Атеш' зафиксировали переброску техники оккупантов в Крыму и намекнули на 'салют'. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировали переброску военной техники российских захватчиков в оккупированном Крыму. Из Джанкоя вывозили системы РЭБ "Борисоглебск", но до фронта они не доедут, заверили партизаны.

Об этом 2 июня сообщили в Telegram-канале "Атеш". Также были опубликованы фото транспортировки вражеского комплекса и карту с маршрутом его перемещения.

Как говорится в сообщении, партизаны проследили за перемещением вражеских автоматизированных комплексов радиоэлектронного подавления (РЭП) Р-330 "Борисоглебск" из Джанкоя.

"Однако до материковой части Украины в этот раз ничего не доедет. "Салют" будет очень красивый!" – заявили в "Атеш".

В движении также обратились к военным армии РФ с призывом к сотрудничеству – это поможет им выжить, говорится в сообщении.

Что известно о Р-330 "Борисоглебск"

"Борисоглебск" – модификация станции РЭБ Р-330, которую разработали в РФ в 2001 году. В 2004 году комплекс был полностю переработан и запущен в серийное производство как "Борисоглебск-2". В 2013 году его приняли на вооружение амрии РФ.

"Борисоглебск" включает в себя пункт управления Р-330КМВ и станции создания помех Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ, Р-325УМВ, все это размещается на самоходных шасси МТ-ЛБу.

Комплекс способен создавать сильные помехи, подавляя БПЛА и связь, в том числе спутниковую и навигационную.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 30 мая СБУ поразила дронами российскую РЛС "Небо СВУ" в оккупированном Крыму. Она контролировала участок фронта в 380 км и обеспечивала защиту объектов оккупантов на полуострове.

– ГУР провело операцию в оккупированном Крыму, в результате поражены четыре катера типа КС-701 "Тунец", которые охраняли Керченский мост.

– Ранее агенты "Атеш" провели разведку бухты в оккупированном Севастополе. Выяснилось, что на причале постоянно загружаются и разгружаются военные грузовики.

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