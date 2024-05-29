Агенты 'Атеш' провели разведку бухты в Севастополе: зафиксирована усиленная активность оккупантов. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели разведку в Стрелецкой бухте оккупированного Севастополя. Там был выявлен противолодочный корабль ВМФ России МПК-49 "Александровец", катера береговой охраны, а также усиленная активность оккупантов: на причале постоянно загружаются и разгружаются военные грузовики.

Об этом 29 мая сообщили в Telegram-канале "Атеш". Также были опубликованы фото и видео результатов разведки.

"Атеш" следит за бухтой в Севастополе. Агенты нашего движения разведали Стрелецкую бухту в Севастополе и обнаружили размещение противолодочного корабля ВМФ РФ МПК-49 "Александровец" и различных катеров, которые охраняют побережье Севастополя", – говорится в сообщении.

Также партизаны зафиксировали усиленную активность военных РФ. На причале постоянно загружаются и разгружаются военные грузовики.

Координаты военного объекта врага: 44.3617, 33.2808.

"Они не учатся на своих ошибках и продолжают находиться на украинских территориях, за что будут наказаны. Вся подробная информация уже передана в надежные руки", – заявили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны зафиксировали активность военных грузовиков врага в оккупированной Евпатории. Они перевозили стройматериалы для строительства фортификационных сооружений на западном побережье Крыма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!