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В "Атеш" зафиксировали активность военных грузовиков в Евпатории. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,3 т.
В 'Атеш' зафиксировали активность военных грузовиков в Евпатории. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" продолжают наблюдение за российскими оккупантами в Крыму. В частности, они зафиксировали активность военных грузовиков ВС РФ во временно оккупированной Евпатории.

Они перевозили стройматериалы, предназначенные для строительства фортификационных сооружений на западном побережье Крыма. Подробности раскрыты в Telegram-канале "Атеш".

В "Атеш" зафиксировали активность военных грузовиков в Евпатории. Фото

"Наш агент зафиксировал активность военных грузовиков оккупантов на товарной станции в Евпатории. Проведя разведку, мы обнаружили разгрузку поездов со стройматериалами, которые затем загружались в военные грузовики", – рассказали в "Атеш".

В "Атеш" зафиксировали активность военных грузовиков в Евпатории. Фото

В сообщении также указаны точные координаты места, где была замечена техника оккупационной армии.

По данным, собранным агентами движения, эти материалы впоследствии используются для строительства фортификационных сооружений на западном берегу Крыма.

В "Атеш" зафиксировали активность военных грузовиков в Евпатории. Фото

"Стандартная тактика РФ — использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, таким образом прикрываясь от ударов. Но наши агенты всё видят и оперативно передают информацию в надёжные руки", – подчеркнули в "Атеш".

В "Атеш" зафиксировали активность военных грузовиков в Евпатории. Фото

Напомним, ранее стало известно, что агент "Атеш" разведал НПЗ в Ставропольском крае, обеспечивающий топливом оккупантов на фронте.  С этого объекта ежедневно производится транспортировка нефти. Вокруг НПЗ размещено большое количество охраны.

Также сообщалось, что оккупанты эвакуируют своих военнослужащих из Джанкоя и восстанавливают аэродромы в глубине Крыма. Так они пытаются минимизировать ущерб от успешных ударов Сил обороны Украины по военным целям на оккупированном Россией украинском полуострове.

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