В 'Атеш' зафиксировали активность военных грузовиков в Евпатории. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" продолжают наблюдение за российскими оккупантами в Крыму. В частности, они зафиксировали активность военных грузовиков ВС РФ во временно оккупированной Евпатории.

Они перевозили стройматериалы, предназначенные для строительства фортификационных сооружений на западном побережье Крыма. Подробности раскрыты в Telegram-канале "Атеш".

"Наш агент зафиксировал активность военных грузовиков оккупантов на товарной станции в Евпатории. Проведя разведку, мы обнаружили разгрузку поездов со стройматериалами, которые затем загружались в военные грузовики", – рассказали в "Атеш".

В сообщении также указаны точные координаты места, где была замечена техника оккупационной армии.

По данным, собранным агентами движения, эти материалы впоследствии используются для строительства фортификационных сооружений на западном берегу Крыма.

"Стандартная тактика РФ — использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, таким образом прикрываясь от ударов. Но наши агенты всё видят и оперативно передают информацию в надёжные руки", – подчеркнули в "Атеш".

Напомним, ранее стало известно, что агент "Атеш" разведал НПЗ в Ставропольском крае, обеспечивающий топливом оккупантов на фронте. С этого объекта ежедневно производится транспортировка нефти. Вокруг НПЗ размещено большое количество охраны.

Также сообщалось, что оккупанты эвакуируют своих военнослужащих из Джанкоя и восстанавливают аэродромы в глубине Крыма. Так они пытаются минимизировать ущерб от успешных ударов Сил обороны Украины по военным целям на оккупированном Россией украинском полуострове.