Агент 'Атеш' разведал НПЗ в Ставропольском крае, обеспечивающий топливом оккупантов на фронте. Фото

В Ставропольском крае обнаружили нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который российские оккупанты используют для обеспечения войск на фронте. С этого объекта ежедневно производится транспортировка нефти.

При этом россияне выставили огромное количество охраны вокруг НПЗ. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Нефтеперерабатывающий завод расположен в городе Светлограде. В "Атеш" отметили, что этот НПЗ активно функционирует и ежедневно с него транспортируют нефть.

Российские оккупанты отгружают продукцию, о чем свидетельствует активность техники перевозки нефтепродуктов и отправка поездов с цистернами. Также активисты подчеркнули, что на территории завода находится огромное количество охраны, которая постоянно патрулирует даже в труднодоступных местах.

В "Атеш" опубликовали координаты объекта: 45.337246, 42.826651. Патриоты подчеркнули, что этот НПЗ, вероятно, закрывает потребности в топливе российских войск на южно-восточном отрезке фронта.

Напомним, в России в ночь на 27 мая неизвестные дроны атаковали топливно-заправочную станцию в Ливнах Орловской области. Пока там тушили пожар, на территории упал еще один БПЛА и привел к жертве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая на территории страны-агрессора России снова прогремела серия взрывов. Ударные дроны СБУ атаковали военный аэродром "Кущевская" и нефтеперерабатывающий завод "Славянск ЭКО" в Краснодарском крае.

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