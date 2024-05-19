Дроны СБУ устроили фейерверк в РФ в честь победы Усика: пылало на аэродроме и НПЗ. Подробности

В ночь на 19 мая на территории страны-агрессора России снова прогремела серия взрывов. Ударные дроны СБУ атаковали военный аэродром "Кущевская" и нефтеперерабатывающий "Славянск ЭКО" в Краснодарском крае.

БПЛА Службы безопасности отработали по вражеским целям совместно с Силами беспилотных систем ВСУ. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные проинформированные источники.

Дроны СБУ устроили фейерверк в России в честь победы Александра Усика одновременно в нескольких локациях в Краснодарском крае РФ. Взрывы прогремели на военном аэродроме "Кущевская". На этом объекте находились десятки разных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.

В сети граждане РФ жаловались на мощные взрывы. Некоторые фактически подтвердили, что под атакой БПЛА был военный аэродром, написав "взорвали кущевку нашу".

Также украинские дроны в очередной раз атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани. Руководство НПЗ заявило, что после нескольких громких прилетов завод остановил свою работу и они сейчас оценивают ущерб.

Стоит отметить, что это была уже вторая атака дронов СБУ на военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ за последние три недели. Тогда на аэродроме были поражены несколько самолетов, а на НПЗ повредили ректификационную и атмосферную колонны.

Напомним, ночью 19 мая в ряде регионов страны-агрессора России раздавались взрывы и возникли пожары – вблизи аэродрома и нефтеперерабатывающих заводов. В частности, громко было под Белгородом, в Краснодарском крае и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 11 мая атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ. В результате были поражены установки первичной переработки нефти и другое оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным разведуправления Пентагона, украинские беспилотники в начале 2024 года вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Это привело к росту внутренних цен на топливо.

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