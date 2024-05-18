Удары украинских беспилотников вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей России – Bloomberg

Украинские беспилотники в начале 2024 вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Это, в свою очередь, привело к росту внутренних цен на топливо.

Об этом сообщает разведывательное управление Пентагона, на которое ссылается агентство Bloomberg. Потеря части российских нефтеперерабатывающих мощностей повлекла за собой повышение внутренних цен на 20%-30% к середине марта и заставила Россию остановить экспорт, чтобы обеспечить внутренние потребности.

"Чтобы смягчить влияние этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с марта, и начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, которые планировала импортировать из Казахстана, и предоставила приоритет отгрузке нефтепродуктов по российским железным дорогам в противовес другим видам транспорта", – говорится. в оценке разведывательного управления Министерства обороны США, который был обобщен в докладе генинспектора Роберта Сторча, осуществляющего надзор с помощью Украины.

Атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в РФ направлены на истощение запасов горючего и уменьшение экспортных поступлений для вооруженных сил Путина, но США выражают обеспокоенность рисками мировых цен на нефть.

Анализ охватывает период с 21 января, когда был атакован завод ПАО "Новатек" в Усть-Луге, до 24 марта, когда была атакована электростанция в Новочеркасске. Атаки на энергетические объекты повлекли за собой незначительные перебои в электроснабжении российских военных и гражданского населения, поскольку Россия имеет мощные генерирующие мощности и высокую степень резервирования в своей сети.

Напомним, российский Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, единственный на побережье Черного моря, экстренно остановил работу после пожара, вызванного атакой дронов в ночь на 17 мая. Попадание пришлось в установку по производству сжиженного углеводородного газа.

Как сообщал OBOZ.UA, нефтеперерабатывающий завод в Туапсе уже пережил дроновую атаку в январе 2024 года. После этого он оставался закрытым около 3 месяцев и возобновил работу только в конце апреля.

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