Дрон ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод 'Лукойла' в ночь на 11 мая: стали известны подробности

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 11 мая атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ. В результате были поражены установки первичной переработки нефти и другое оборудование.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA в украинской разведке. По словам собеседника в ГУР, атака была совершена в 3:45 ночи.

В результате налета БПЛА пострадали установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6. Текущее состояние установок уточняется.

Также, по словам источника, повреждены кабель управления воздушными холодильниками, из-за чего отключены семь холодильникаов, и дымовая труба печи П-1.

Известно, что Волгоградский НПЗ принадлежит ПАО "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Отметим, в минобороны РФ заявляли, что над Волгоградской и Курской областями ночью якобы были сбиты семь дронов. Работу ПВО слышали в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 10 мая в оккупированных Ровеньках Луганской области прогремел взрыв, после которого вспыхнул сильный пожар. Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник подтвердил удар по нефтебазе, в сеть попали кадры последствий "бавовны".

Кроме того, в Белгородской области РФ сообщили о прилете БПЛА по одному из предприятий в Ракитянском районе.

А на железной дороге в Ростовской области РФ ночью загорелась цистерна с топливом. СМИ сообщили, что возгорание произошло после того, как несколько грузовых вагонов сошли с рельсов. Движение поездов было остановлено.

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