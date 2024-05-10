НПЗ на Луганщине посетила 'бавовна': оккупанты сообщают о погибших и раненых. Видео

Вечером в пятницу, 10 мая, в оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремел взрыв, после которого вспыхнул сильный пожар. Была поражена местная нефтебаза.

Об этом в сети сообщали жители города, также публиковавшие кадры последствий "бавовны". Вскоре так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник подтвердил удар по нефтебазе в Ровеньках.

Он заявил об одном погибшем и шести раненых в результате этой атаки. Позже так называемая министр здравоохранения "ЛНР" сообщила, что число погибших в Ровеньках увеличилось до трех. Также, по ее словам, семь человек пострадали, из них четверо в тяжелом состоянии.

"Из-за обстрела огнем объята нефтебаза, также повреждены дома вокруг. На место сразу выехали пожарные. Сейчас главная задача – не допустить распространение огня на жилые дома", – написал гауляйтер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером во вторник, 7 мая, во временно оккупированном Луганске раздались взрывы, после которых начался пожар. Зафиксировано попадание в нефтебазу в пределах города.

– Захваченная российскими военными нефтебаза горела около суток. Теперь захватчики жалуются на дефицит горючего.

– В сети показали спутниковые снимки с последствиями пожара на нефтебазе в Артемовском районе Луганска в ночь на 7 мая. Судя по ним, на объекте уничтожено огнем не менее трех емкостей для хранения топлива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!