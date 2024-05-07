В оккупированном Луганске раздались взрывы: сообщают о прилете ракет ATACMS. Видео

Вечером во вторник, 7 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы, после которых начался пожар. Зафиксированы попадания в нефтебазу в черте города.

О "бавовне" сообщали в местных пабликах, жители Луганска публиковали кадры с места прилета. В сети писали, что по нефтебазе якобы прилетели ракеты ATACMS.

Вскоре так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник подтвердил поражение нефтебазы в Луганске. При этом город, который уже давно является глубоким тылом оккупантов, он назвал "мирным".

"На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача – потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня. Информация о пострадавших уточняется. Ситуацию держу на личном контроле", – написал гауляйтер.

Позже он заявил, что, предварительно, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы.

Также росСМИ писали, что в результате атаки повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены, горит газопровод высокого давления.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном городе Довжанск Луганской области прямо на трассе при въезде в город взорвался российский военный грузовик. В машине были боеприпасы. При каких обстоятельствах произошел взрыв, неизвестно.

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