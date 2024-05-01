В оккупированном Свердловске в Луганской области взорвался грузовик с боеприпасами армии РФ. Видео

В оккупированном городе Должанск Луганской области (сейчас оккупанты называют город старым названием Свердловск) прямо на трассе у въезда в город взорвался российский военный грузовик. В машине были боеприпасы. При каких обстоятельствах произошел взрыв, неизвестно.

Местные жители рассказывают, что грузовик пылал у стеллы "Свердловск", а во время пожара некоторое время детонировали боеприпасы. Никто из сопровождающих груз не выжил.

"Вот тебе и 1 мая", "к счастью, живых не осталось", – так в сети местные жители комментировали событие, пока российские пропагандистские ресурсы без комментариев распространяли видео с места.

Должанск – глубокий тыл оккупационной армии РФ, в 140 км от территорий, подконтрольных Силам обороны Украины. Это административный центр одноименного городской общины и одноименного района Луганской области, самый восточный районный центр Украины. С 2014 года город оккупирован.

Через город проходят автомобильные пути территориального значения Т1305 и Т1311.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 апреля, кроме 5 взрывов, прогремевших на аэродроме в Джанкое, громко было также в херсонском Геническом и Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма, а также в городе Симферополь. По военным объектам на территории полуострова ударили дронами и ракетами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!