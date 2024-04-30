Пылало не только в Джанкое: украинские партизаны узнали детали ночных ударов по Крыму

В ночь на 30 апреля, кроме 5 взрывов, прогремевших на аэродроме в Джанкое, громко было также в Геническом, Красногвардейском районах временно оккупированного Крыма, а также в городе Симферополь. По военным объектам на территории полуострова ударили дронами и ракетами.

О последствиях атаки сообщили в Telegram военного движения "АТЕШ". Там отметили, что, в частности, в Джанкое известно о многих ликвидированных и раненых оккупантах. Относительно остальных объектов данных пока нет. Официальная информация от сил обороны также ожидается.

Напомним, росСМИ сообщили, что в результате ракетной атаки на военный аэродром во временно оккупированном Джанкое 5 российских оккупантов получили ранения. В результате "прилетов" на объекте вспыхнул мощный пожар, красное зарево от которого виднелось издалека. Пропагандисты предположили, что удары были нанесены ракетами ATACMS.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что ночью по Крыму могли нанести "комплексный ракетный удар с использованием ракет Storm Shadow и ATACMS". Украинские военные пока не подтверждали и не намекали на удары по военным целям на полуострове.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 28 апреля в Джанкое и на мысе Тарханкут на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Целью атак, вероятно, являлись российские подразделения и системы ПВО.

– Оккупанты в Крыму начали восстанавливать системы противовоздушной обороны, которые были уничтожены ракетными атаками по полуострову. Подготовка началась после заявлений Пентагона о необходимости дальнобойных ракет ATACMS для ВСУ для атак на объекты российских войск в Крыму.

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