Боятся ATACMS: РФ возобновляет ПВО в Крыму в ожидании ударов

После того, как Пентагон заявил о необходимости дальнобойных ракет ATACMS для вооруженных сил Украины для атак на объекты российских войск во временно оккупированном Крыму, российская армия начала восстанавливать системы противовоздушной обороны на полуострове. Украинские военные уже использовали эти ракеты при атаке на аэродром в Джанкое.

Такое заявление сделал спикер Оперативного командования "Юг" Дмитрий Плетенчук. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, предварительная атака уничтожила вражеские системы противовоздушной обороны на временно оккупированном полуострове.

"Здесь вопрос не в том, чтобы ее (противовоздушную оборону – ред) усилить, а чтобы восстановить. Потому что предыдущая атака немного изменила конфигурацию ПВО Крыма, в связи с тем, что эти системы ПВО были уничтожены", – подчеркнул спикер.

По его словам, российские войска даже используют ракетные носители как корабли противовоздушной обороны.

"Кстати, он с этой задачей не справился, когда было поражено судно Коммуна", – добавил Плетенчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ракеты большой дальности ATACMS нужны нашим военным для поражения целей, прежде всего военных аэродромов, на территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты еще в марте 2024 года тайно отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS. С начала апреля украинские военные уже дважды использовали это вооружение против целей в тылу русских войск.

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