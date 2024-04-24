СМИ: Украина уже получила ATACMS и била ими по оккупантам

Соединенные Штаты еще в марте 2024 года отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS. С начале апреля украинские военные уже дважды использовали это вооружение против целей в тылу российских войск.

Об этом в среду, 24 апреля, сообщили американские издания AP и Politico издание с ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена. Речь идет о ракетах с дальностью около 200 миль (300 км). Это вдвое больше, чем у ракет средней дальности, которые Киев получит от Вашингтона в октябре 2023 года.

Как утверждают собеседники журналистов, Силы обороны Украины дважды применили ракеты большой дальности: 17 апреля против российской военной базы в захваченном РФ Крыму, а совсем недавно против российских войск к востоку от оккупированного Бердянска в Запорожской области.

Американская журналистка Наташа Бертран на своем аккаунте в соцсети Х позже написала, что представитель Пентагона Гаррон Гарн официально подтвердил эту информацию. По его словам, ракеты ATACMS были тайно включены в пакет помощи Украине на $300 млн, о котором Белый дом объявил 12 марта. В итоге вооружение было доставлена в Украину в начале апреля.

Издание АР отметило, что речь идет о "значительном количестве" переданных Украине ракет ATACMS, однако конкретную цифру журналисты не назвали.

Один из американских чиновников заявил, что администрация Байдена в прошлом году предупредила Россию, что, если Москва приобретет и применит баллистические ракеты большой дальности против Украины, Вашингтон предоставит такие же возможности Киеву.

Россия получила часть этого оружия из Северной Кореи и использовала его, что побудило Белый дом дать зеленый свет новым ракетам большой дальности.

Одним из решающих факторов, повлиявших на мартовское решение об отправке оружия, стала способность армии США начать замену старых систем ATACMS. Армия сейчас закупает ракеты Precision Strike Missile, поэтому удобнее снять ATACMS с полок и передать их Украине, сказал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, после подписания Байденом закона о помощи Украине Пентагон объявил содержание нового пакета вооружения для украинской армии. В него включены средства ППО, артиллерийские снаряды, бронетехника, противотанковое оружие, а также ракеты ATACMS.

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