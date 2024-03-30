Россия должна бояться атаковать из Крыма: Зеленский объяснил, для чего Украине нужны ракеты ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских партнеров срочно передать нашему государству ракеты большой дальности ATACMS-300. Они нужны нашим военным для поражения целей, прежде всего военных аэродромов, на территории временно оккупированного Крыма.

О такой настоятельной необходимости ВСУ глава государства рассказал в интервью изданию The Washington Post. Он подчеркнул, что с крымских аэродромов Россия запускает против Украины высокоточные ракеты. В частности, не так давно они атаковали Одессу.

"Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами: все – газ, энергетика, школы, заводы, гражданские здания", – сказал Зеленский.

Он отметил, что ATACMS может стать ответом на этот террор, и заверил, что такие ракеты не будут использованы против территории РФ. Их целями будут только аэродромы в Крыму.

"Когда Россия будет знать, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. Теперь мы вытесним их из аэропортов в Крыму", – считает украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В феврале Зеленский сообщил, что положительно настроен на предоставление Силам обороны ракет ATACMS большей дальности. Украина работает над тем, чтобы получить подобное оружие.

– 20 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США еще не готовы объявить о поставках дальнобойных ракет ATACMS Украине. В то же время, администрация Байдена продолжит усилия для поддержки нашей страны в войне с РФ.

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что у США "есть прогресс" в вопросе передачи Украине американских дальнобойных ракет ATACMS, но нужно подождать.

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