"Россия понимает": Зеленский анонсировал позитив по поставкам ATACMS Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что он позитивно настроен в вопросе предоставления Силам обороны ракет ATACMS большей дальности. Украина работает над тем, чтобы получить подобное оружие.

Вопрос о дальнобойных ATACMS гаранту задали 25 февраля во время пресс-конференции, организованной в рамках Форума "Украина. Год 2024" в Киеве. Онлайн-трансляция события велась на YouTube-канале Офиса президента.

"Что касается ATACMS на 300 километров – вы понимаете для чего они нужны. Мы понимаем, и Россия это тоже понимает... Мы долго работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил обобщенно: нахожусь в позитиве он недавнего ответа партнеров", – сказал глава Украинского государства.

Также он высказал уверенность в позитивном решении Палаты представителей США касательно помощи нашей стране.

"Я уверен, что в Конгрессе США будет позитив. Они знают, что нам необходима поддержка в течение месяца. Это наш запрос. Выделяющиеся деньги в большинстве остаются у американских компаний... Рассчитываю, что США останутся лидерами демократии в мире", – отметил президент.

Трансляция пресс-конференции онлайн:

Подробности о большой пресс-конференции президента 25 февраля 2024 года можно найти в нашей статье по ссылке.

Как писал OBOZ.UA:

– Украинские воины уже применяли против российских оккупантов ATACMS, используя пусковые установки HIMARS. Наша страна рассчитывает получить эти ракеты с увеличенным радиусом действия.

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что ATACMS Украина будет получать от Соединенных Штатов на постоянной основе.

– Согласно сообщению NBC News, администрация Джо Байдена якобы готова направить в Украину тактические ракеты большой дальности в том случае, если американская Палата представителей утвердит новый пакет финансирования.

– Какие именно ATACMS мы можем получить и по каким объектам их применять, читайте в материале по ссылке.

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