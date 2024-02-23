Белый дом: мы работаем над обеспечением Украины ракетами ATACMS большей дальности

Согласно сообщению американских СМИ в понедельник, администрация Джо Байдена готова направить в Украину тактические ракеты большой дальности, Поставка состоится в том случае, если Конгресс утвердит новый пакет финансирования.

Ссылаясь на двух неназванных чиновников, NBC News сообщила, что администрация готова прислать вариант ракет, известный как ATACMS (тактические ракетные системы для армии), если новый пакет помощи на сумму 60 миллиардов долларов одобрен Сенатом, но отложен Конгрессом, станет законом.

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби подтвердил эту информацию на телефонном брифинге.

"Это является неотъемлемой частью наших переговоров с украинской стороной. У Киева действительно есть такие возможности, к тому же другие страны обеспечили Украину аналогичными средствами дальнего поражения. Поэтому мы еще обсуждаем относительно версии ATACMS большей дальности", – подчеркнул представитель Белого дома.

Отчет пришел после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует задержки помощи Украине.

"Это очень чувствительный вопрос. Нехватка артиллерии, потребность в фронтовой противовоздушной обороне и оружии большей дальности", – заявил он.

США одобрили передачу варианта ракет малой дальности в октябре после того, как Киев заверил, что они не будут использоваться для ударов по России. Позже Зеленский заявил, что оружие "зарекомендовало себя".

Более новые варианты ATACMS, которые администрация Байдена хочет отправить в Украину, имеют максимальную дальность почти 200 миль (300 км), обычно несут кассетные бомбы, что позволяет украинским силам наносить удары по Крымскому полуострову.

Справка

ATACMS (Army TACtical Missile System — Армейская тактическая ракетная система) — семейство американских баллистических ракет малой дальности, производимых компанией Lockheed Martin. Созданная во времена холодной войны впервые применена в 1991 году во время войны в Персидском заливе.

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