'Надо подождать': министр ответил, получит ли Украина ATACMS

В Соединенных Штатах по вопросу передачи Украине американских дальнобойных ракет ATACMS "есть прогресс". Но нужно подождать, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом он рассказал в эфире украинского телемарафона "Единые новости". Министр подчеркнул, что лично он уверен в положительном решении американской стороны.

"Я не сомневаюсь, что новости будут. Надо подождать. Работа продолжается. Украина получит все, что ей нужно", - подчеркнул глава МИД и добавил, что Америка "хорошо понимает потребность" украинских защитников в дальнобойном оружии.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, недавно посетивший Киев, сказал, что по поводу ATACMS ему пока "нечего объявить". Однако он подтвердил утверждение Кулебы, что в Пентагоне знают и понимают все потребности ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, пока нет прогресса в перспективе предоставления Украине дальнобойных ракет. Об этом нам рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он считает, что Украине следует рассчитывать на собственные силы.

Еще в феврале информационное пространство всколыхнуло сообщение о том, что США могут передать Украине ракеты ATACMS большей дальности. Согласно имеющейся информации, запрос на их предоставление уже рассматривается. Если мы получим то, о чем так долго говорят, то какие ракеты и по каким целям мы сможем их применять? С этим OBOZ.UA разбирался здесь.

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