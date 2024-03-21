Кулеба: работаем с другими странами, которые могут реализовать такие же инициативы по вооружению как Чехия

Вооруженные силы Украины получат необходимые на фронте снаряды в рамках реализации чешской инициативы "в обозримой перспективе". Но они будут не единственными. Дипломаты Украины уже работают над аналогичными предложениями.

Об этом в эфире украинского телемарафона "Единые новости" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что защитники сразу ощутят прибытие на фронт боеприпасов.

"Могу подтвердить, что в обозримой перспективе украинские солдаты почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы", – сказал Кулеба.

"Но мы не останавливаемся только на этой инициативе и сейчас работаем с другими странами, которые говорят, что могут реализовать такие же инициативы. Мы уже активно над этим работаем. Потому что одной инициативой здесь не обойдешься", – добавил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Чехия нашла около 800 тыс. снарядов "в странах за пределами ЕС", которые можно приобрести для Украины, если будет найдено должное финансирование.

В начале марта президент Чехии Петр Павел сообщил, что партнеры собрали всю сумму, необходимую для закупки 800 тысяч артснарядов. Их приобретут вне Европейского Союза.

При этом Чехия закупает боеприпасы для Украины даже у стран, считаемых союзниками России. Для этого Прага использовала свои контакты времен холодной войны.

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