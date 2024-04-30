Небо было красным от взрывов, в рядах войск Путина есть раненые: новые детали взрывов в Крыму. Видео

В результате ракетной атаки на военный аэродром во временно оккупированном Джанкое на территории Крыма ночью 30 апреля, 5 российских оккупантов получили ранения. В результате "прилетов" на объекте вспыхнул мощный пожар, красное зарево от которого виднелось издалека.

Об этом сообщили российские СМИ. Пропагандисты предположили, что удары были нанесены ракетами ATACMS, хотя официального подтверждения этой информации не было.

В то же время "власти" временно оккупированного полуострова заверили, что российские ПВО якобы полностью отразили атаку.

Военный аэродром "Джанкой" – это место дислокации вертолета полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, пишут росСМИ.

Напомним, в ночь на 30 апреля серия взрывов прозвучала в ряде населенных пунктов Крыма. На этом фоне на полуострове временно перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту. В местных чатах жители Джанкоя, Октябрьского, Гвардейского, Симферополя, Азовского, Новофедоровки и других поселков и городов жаловались на "бавовну".

В частности, жители Джанкоя сообщали о зареве в районе аэродрома, а также "темное небо в оранжевом оттенке".

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что ночью по Крыму могли нанести "комплексный ракетный удар с использованием ракет Storm Shadow и ATACMS". Украинские военные пока не подтверждали и не намекали на удары по военным целям на полуострове.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Экс-министр иностранных дел Литвы и посол страны в Швеции Линас Линкявичюс тонко намекнул на недолговечность Крымского (Керченского) моста. В России заявили, что в "судный день" он пожалеет о таких высказываниях.

– В ночь на 28 апреля в Джанкое и на мысе Тарханкут в Крыму раздались взрывы. Целью атак, вероятно, являлись российские подразделения и системы ПВО.

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