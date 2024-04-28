В Крыму ночью слышали взрыв: удар мог быть нанесен по российскому ПВО

В ночь на 28 апреля в Джанкое и на мысе Тарханкут на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Целью атак, вероятно, являлись российские подразделения и системы ПВО.

Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы. РосСМИ заявили, что удары по полуострову нанесли якобы ракеты ATACMS.

Также мощный удар по Джанкою украинские силы нанесли в ночь на 17 апреля. Взрывы прозвучали в районе военного аэродрома. В результате "бавовны" могли погибнуть около 30 российских оккупанто, почти сотня же получила ранения.

Позже в сети появилось фотоподтверждение поврежденной и уничтоженной техники противовоздушной обороны страны-агрессора РФ. Там были поражены четыре пусковые установки ЗРК С-400, три радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО и аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В начале апреля члены крымского движения "Атеш" обнаружили дополнительно размещенные незамаскированные ЗРК на аэродроме в Джанкое. Направленный на объект командир боевого расчета несколько раз просил о получении маскировочных сеток, но его обращения остались без ответа.

– Экс-руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк ранее сообщала, что военный аэродром российских захватчиков в Джанкое – это законная цель для Сил обороны Украины. На этом объекте базировались войска страны-агрессора, в том числе армейская авиация РФ.

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