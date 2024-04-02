Украинские партизаны обнаружили на аэродроме Джанкоя незамаскированные системы ПВО. Фото

Члены крымского движения "Атеш" продолжают борьбу на оккупированном полуострове. Представители организации призывают жителей Крыма связываться с их координаторами и присоединяться к ним.

Об этом сообщают активисты подполья. Отмечается, что партизаны продолжают отслеживать наращивание оккупантами средств противовоздушной обороны.

По информации агентов "Атеш" на аэродроме в Джанкое дополнительно размещены незамаскированные ЗРК. Отмечается, что направленный объект командир боевого расчета несколько раз просил о получении маскировочных сеток, но его обращения остались без отлову.

Командование оккупационных войск всячески старается закрыть важные объекты инфраструктуры, но средств ПВО критически недостаточно.

"Сейчас "АТЕШ" проник в Крымскую дивизию ПВО и дальше мы будем пристальнее следить за наличием и отсутствием средств противовоздушной обороны на полуострове. Вместе мы сможем выгнать оккупантов из нашего Крыма", - заявили партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, активисты движения "Атеш" зафиксировали на территории временно оккупированного Крыма прибытие военной техники на железнодорожную станцию Остряково. Ее разместили на территории воинской части, окруженной гражданской застройкой.

Также Россия перебросила во временно оккупированный Крым новые оперативные группы ФСБ. Увеличение численности вражеских спецслужб также зафиксировано в Джанкое.

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