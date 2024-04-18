В ГУР обнародовали полный список уничтоженных в Джанкое целей врага

Вследствие атаки на аэродром оккупантов в Джанкое поражены четыре пусковые установки ЗРК С-400, три радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО и аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Потери живой силы и авиации врага уточняются.

Об этом 18 апреля сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Там отметили, что список уничтоженных целей врага обновляется.

Как говорится в сообщении ГУР, 17 апреля в результате успешной операции ВСУ на военном аэродроме Джанкоя уничтожены или критически повреждены:

– 4 пусковые установки ЗРК С-400;

– 3 радиолокационные станции;

– пункт управления средствами противовоздушной обороны;

– аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

"Количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется", – сообщили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 17 апреля в Джанкое на севере оккупированного Крыма раздались взрывы, после чего вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Перед этим на полуострове объявляли ракетную опасность.

– По данным источников OBOZ.UA, атака могла быть результатом совместной операции ВСУ и ГУР и привела к масштабным потерям противника. Предварительно сообщалось об уничтожении трех батарей ПВО, нескольких вертолетов, склада БК и другого ценного вооружения оккупантов.

– Спутник зафиксировал шесть очагов возгорания на военном аэродроме в Джанкое и поблизости.

– Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что на пораженном объекте в Джанкое базировались войска РФ, в том числе вражеская армейская авиация.

– В сети появилось фото поврежденной и уничтоженной техники ПВО в районе военного аэродрома в Джанкое. СМИ пишут, что по ней ударили две ракеты ATACMS.

– По данным СМИ, вследствие удара по Джанкою погибли около 30 российских оккупантов, почти сотня получила ранения. В городе не хватило мест в госпитале, часть раненых вертолетами доставляли в Севастополь. Украинские партизаны подтвердили результативность удара.

– Президент Владимир Зеленский поблагодарил Силы обороны за атаку на объект врага в Джанкое и назвал операцию "чрезвычайно весомой".

– Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что в Джанкое были разбиты пусковые установки комплексов ПРО и ПВО, системы РЛС и самолеты РФ. По его словам, это была масштабная и важная операция.

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