'Оккупант должен терять': Зеленский отметил украинские спецоперации на военных объектах РФ. Видео

Вооруженные силы Украины 17 апреля нанесли удар по городу Джанкой в оккупированном Крыму. За это президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников, отметил, что данная операция – "чрезвычайно весомая, которая уничтожает технику российской армии".

"Сегодня Вооруженные силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому. Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость. Спасибо главкому Сырскому за организацию операции. Оккупант должен терять", – подчеркнул украинский лидер.

Отдельно президент, принявший участие в работе Европейского совета, поблагодарил господина президента Евросовета Шарля Мишеля, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и "всем руководителям европейских государств и правительств за неизменное внимание к Украине". В Евросовете Зеленский рассказал, что является ключевым приоритетом для украинцев вообще и для ВСУ в частности.

"Перед заседанием Евросовета я обратился к участникам встречи во Всемирном банке ключевых мировых финансистов – министров финансов стран-партнеров, руководителей ведущих финансовых институтов. Мы работаем, чтобы у Украины был достаточный финансовый фундамент. Оборона и восстановление, социальная стабильность – все это требует финансов", – добавил президент.

Также сегодня Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу заседания Совета Украина – НАТО, которое состоится уже в пятницу.

Глава государства также выразил соболезнования по поводу трагедии в Чернигове.

"По состоянию на данный момент известно о 17 погибших. Мои соболезнования всем потерявшим родных. Спасательная операция на месте продолжалась весь день и будет продолжаться, пока не выясним судьбу всех, кто может быть под завалами", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы сегодня ударили тремя ракетами по Чернигову. В результате атаки по меньшей мере 17 погибших и 60 раненых, из которых трое детей. Прилет пришелся по объекту социальной инфраструктуры. Черниговский областной центр крови в связи с ситуацией в городе сообщил о необходимости в крови.