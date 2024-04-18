'Это масштабная операция': в ГУР рассказали о результатах удара по аэродрому в Джанкое

В результате атаки на военный аэродром в Джанкое во временно оккупированном Крыму были разбиты пусковые установки комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, радиолокационные системы и уничтожены самолеты российской армии. Это была масштабная и важная операция.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода".

Юсов оценил операцию как важную и масштабную и заявил, что более подробная информация о повреждениях будет обнародована сегодня.

"Да, там есть и пусковые установки комплексов противоракетной, противовоздушной обороны, уничтожены радиолокационные системы, есть информация о пораженных самолетах личного состава. Вся информация будет сегодня несколько позже обнародована. Это серьезный "урожай" и успешная операция Вооруженных сил Украины", – сказал он.

Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое раздались взрывы и вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Источники нашего издания сообщили, что "бавовна" могла быть результатом совместной операции ВСУ и ГУР и привела к масштабным последствиям и потерям врага.

Спутник VIIRS/Suomi NPP после взрывов в Джанкое зафиксировал шесть очагов возгорания. Все они расположены на военном аэродроме и рядом с ним.

Ранее сообщалось, что после взрывов в Джанкое (временно оккупированный Крым) в сети появилось фотоподтверждение поврежденной и уничтоженной техники противовоздушной обороны страны-агрессора РФ. "Бавовна" настигла ее в районе военного аэродрома 39-го вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО (в/ч 46453) противника.

Как писал OBOZ.UA, представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что военный аэродром российских захватчиков в Джанкое – это законная цель для Сил обороны Украины.

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