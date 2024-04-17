На аэродроме в Джанкое в результате удара погибли 30 российских военных, еще 80 ранены – СМИ

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Джанкое прозвучали мощные взрывы в районе военного аэродрома. Вследствие "бавовны" могли погибнуть около 30 российских оккупантов, без малого сотня же получила ранения.

В самом Джанкое мест в госпитале для всех раненых не хватило, часть оккупантов вертолетами перевозят в Севастополь. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"По данным наших источников, на аэродроме в Джанкое погибло около 30 российских военнослужащих и около 80 ранено. Из-за отсутствия достаточного количества мест в госпитале Джанкоя раненых перевозят вертолетами в Севастополь для размещения в 1472 ВМКГ", – отмечено с сообщении.

Также источники "Крымского ветра" сообщили, что оккупанты с Джанкойского аэродрома перебрасывают уцелевшие вертолеты и самолеты на аэродром Кировское.

Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое раздались взрывы: местные начали сообщать, что вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Тем временем российские пропагандисты стали писать, что "в поле горит трава".

По данным источников OBOZ.UA, удары по Джанкою могли быть совместной операцией ВСУ и ГУР. Атаковали аэродром, утверждает источник, модернизированным советским оружием, что стало неожиданностью для захватчиков и привело к масштабным последствиям.

По предварительным данным, были уничтожены три батареи ПВО, расположенные на территории аэродрома Джанкой. Захватчики могли также потерять несколько вертолетов, цистерну ГСМ, склад боеприпасов, две станции РЛС, одну станцию РЭБ/РЭК и пусковую установку берегового ракетного комплекса "Бастион".

Отметим, что на военной авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Также там дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.