"Законная цель": Гуменюк прокомментировала удар по аэродрому в Джанкое

Военный аэродром российских захватчиков в Джанкое (временно оккупированный Крым) – это законная цель для Сил обороны Украины. На этом объекте базировались войска страны-агрессора, в том числе армейская авиация РФ.

Что касается потерь страны-террориста, то нужно дождаться верифицированных данных Генштаба ВСУ. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

Она с иронией отметила, что сезон "бавовны" в Крыму продолжается. "Результаты следует дождаться от Генерального штаба... На самом деле то, что происходит боевая работа, мы никогда не скрываем. Но результаты даем верифицированные – то есть уточненные, выверенные и имеющие официальное подтверждение", – сказала Гуменюк.

Россияне используют оккупированный полуостров как милитарихаб. За время своего расположения там, захватчики часто меняли места дислокации разных подразделений и перемещали их, чтобы избежать ударов.

"Но не все маневры были удачными", – заявила представитель ОК "Юг".

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 17 апреля в городе Джанкой раздались взрывы и вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Источники нашего издания сообщили, что "бавовна" могла быть результатом совместной операции ВСУ и ГУР и привела к масштабным последствиям и потерям врага.

– Спутник VIIRS/Suomi NPP после взрывов в Джанкое зафиксировал шесть очагов возгорания. Все они расположены на военном аэродроме и рядом с ним.

– Предварительно, "бавовна" уничтожила три батареи ПВО, несколько вертолетов, склад БК и другие "жирные" цели.

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