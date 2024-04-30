В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: что известно

Во временно оккупированном Крыму с начала 30 апреля прогремела серия взрывов, после которых сторонники захватчиков заявили о работе противовоздушной обороны. Накануне вечером они предупреждали, якобы на полуостров могут лететь ракеты и БПЛА.

Информация о громких звуках, в частности в Симферополе и Джанкое, распространялась по пророссийским пабликам. Официального подтверждения от так называемых властей не было.

"Крым и Севастополь всю ночь быть на чеку по БПЛА! Ракетные опасности тоже велики", – писали пропагандисты незадолго до полуночи.

Ночью в сети крымчанам стали рассказывать о работе российской ПВО, утверждая, что та "сбила над разными частями полуострова несколько воздушных целей".

"Первые взрывы прогремели примерно в 01:25, всего было слышно более десяти мощных "хлопков", – утверждали пропагандисты, не указывая о последствиях.

На этом фоне на полуострове временно перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту. Утром сообщалось, что громкие взрывы продолжились – их слышали жители Симферополя и Джанкоя.

Российские приспешники снова говорили о ПВО над Крымом, однако официально ни "власти", ни минобороны страны-агрессора РФ "бавовну" на полуострове не комментировали.

Украинский военкор Андрей Циаплиенко добавил, что в общем в Джанкое, Симферополе, а также Гвардейском этой ночью раздалось более десяти взрывов. Кроме того, мощный взрыв слышали во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 апреля прогремели взрывы в Джанкое и на мысе Тарханкут на территории временно оккупированного Крыма. Целью атак, вероятно, были российские подразделения и системы ПВО.

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