Видны следы пожара: появились спутниковые снимки последствий удара по нефтебазе в Луганске

В сети показали спутниковые снимки с последствиями пожара на нефтебазе в Артемовском районе Луганска в ночь на 7 мая. Судя по ним, на объекте уничтожено огнем не менее трех емкостей для хранения топлива.

Фотографии опубликовало издание "Радио Свобода". Российское независимое медиа Astra сообщает, что ударом повреждено также место дислокации спецполка "МВД ЛНР".

"Обломками повредили три служебных УАЗ "Патриот" и один личный автомобиль сотрудника МВД. Также во время обстрела пострадали въездные ворота, фасад и окна здания", – говорится в сообщении.

Напомним, после "бавовны" в Луганске власти "ЛНР" заявили, что Украина ударила по базе ракетами ATACMS. В результате атаки якобы пострадали 5 человек. Также росСМИ писали, что в результате атаки повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены, горит газопровод высокого давления.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Нефтебаза в Луганске, подвергшаяся атаке 7 мая, горела около суток. После этого захватчики пожаловались на дефицит горючего. Параллельно стали раскрываться цифры о больших потерях путинской армии.

– 1 мая в оккупированном городе Довжанск Луганской области прямо на трассе при въезде в город взорвался российский военный грузовик. В машине были боеприпасы. При каких обстоятельствах произошел взрыв, неизвестно.

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