У окупантов возникли проблемы с горючим после удара по нефтебазе в Луганске: говорят о 'критической' ситуации

Во временно оккупированном Луганске около суток горела захваченная российскими военными нефтебаза, по которой прилетело вечером 7 мая. Теперь захватчики жалуются на дефицит горючего.

Параллельно начинают раскрываться цифры о больших потерях путинской армии. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Напомним, что вечером во вторник в Луганске раздавались мощные взрывы, после которых начался пожар на местной нефтебазе. В пророссийских пабликах публиковали кадры с места прилета, предполагая, что объект был атакован ракетами ATACMS.

"Нефтебаза в Луганске догорела только вчера, в городе и вокруг него уже возник дефицит горючего. Оккупационные власти обещают, что впоследствии все будет хорошо, однако на заправках ситуация критическая", – прокомментировал Лысогор.

Он отметил, что захватчики сейчас говорят о "временных трудностях", но на самом деле пока не знают, как теперь построить логистический путь для доставки продуктов нефтепереработки в пределах "ЛНР". Существующие же запасы раздают российским военным.

Кроме этого, добавил украинский чиновник, после Пасхи на захваченной части Луганщине стал таять миф о "потерь нет". В частности, посетив кладбища, только в Алчевске насчитали более 300 новых могил местных военных из подразделений армии РФ.

"Значительная часть мобилизованных мужчин считается пропавшими без вести. По спутниковому телевидению "русский мир" это не покажут. Потому что нельзя", – подчеркнул Лысогор.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 мая было попадание по заводу "Дормаш" в оккупированном Бердянске Запорожской области. В момент удара в помещении находились российские военнослужащие.

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