В оккупированном Бердянске произошел 'прилет': сгорела ремонтная база военной техники РФ. Фото

Во временно захваченном войсками России Бердянске в Запорожской области вечером в четверг, 2 мая, прогремели взрывы. По предварительным данным, прилет был по заводу "Дормаш", где располагались российские оккупанты.

Информацию о взрыве в микрорайоне Колония подтвердили в Бердянской городской военной администрации в Facebook. На месте начался пожар.

"Пожар в Бердянске. Около 20:20 жители Бердянска слышали взрыв, после чего огонь разгорелся локационно в микрорайоне Колония. Ждем уточненную информацию", – сказано в сообщении.

Telegram-канал "Бердянск Сегодня" написал, что на место пожара направились машины скорой помощи.

"Бердянцы писали в соцсетях, что было громко. После чего начался пожар. Пожарные и скорые направились на место. Ранее неоднократно сообщалось, что в Колонии на территории завода "Дормаш" оккупанты устроили базу для ремонта военной техники, – отметили на ресурсе.

Советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко также отметил, что эпицентр взрыва был в районе завода "Дормаш", где расположены оккупанты.

При этом российские оккупанты не объявляли в городе ракетную опасность, а пропагандисты разгоняют версии о том, что "горит камыш".

Как сообщал OBOZ.UA, утром 18 апреля в Бердянске на Запорожье снова прогремел мощный взрыв. Предполагают, что там прилетело по вражескому складу боеприпасов.

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