Под ударом мог быть склад БК: в оккупированном Бердянске прогремел взрыв

Во временно оккупированном Россией городе Бердянске на Запорожье утром 18 апреля прогремел мощный взрыв. Предполагают, что там прилетело по вражескому складу боеприпасов.

В то же время российские захватчики заявили якобы о ликвидации собственного БК. Об этом сообщила глава городской военной администрации Виктория Галицина на официальной странице в Facebook.

Около 11:00 местные паблики известили о звуках взрывов в Бердянске.

"Жители сообщают о громком звуке в нагорной части города. Россияне заявляют об уничтожении боеприпасов", – уточнили в ГВА.

Напомним, что 15 апреля в Бердянске тоже раздавались взрывы. Предполагали, что прилеты были по "Южгидромашу", ведь после громких звуков российские захватчики оцепили территорию предприятия. Через несколько дней пропагандисты признали, что это была попытка удара ВСУ по пункту управления ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 марта во время взрывов на "избирательных участках" в Бердянске была ликвидирована коллаборантка Светлана Глушко. Бывшая милиционерша в начале полномасштабного российского вторжения возглавила штаб движения "Мы вместе с Россией".

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