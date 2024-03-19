При взрыве в оккупированном Бердянске была ликвидирована коллаборантка: всплыли подробности

Стали известны подробности взрывов на "избирательных участках" во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, прозвучавших вечером 16 марта. На одном из них погибла коллаборантка Светлана Глушко, возглавлявшая созданную оккупантами "избирательную комиссию".

Об этом сообщает Центр журналистских расследований. Журналисты нашли подтверждение ликвидации предательницы на вражеских ресурсах.

По данным ЦЖР, 16 марта во временно оккупированном Бердянске прогремели два взрыва на "избирательных участках", которые оккупанты разместили в захваченных учебных заведениях. Интервал между взрывами составил около трех часов. Оккупационная "власть" подтвердила лишь один инцидент, второй оккупанты всячески пытаются скрыть.

"Собственные источники Центра журналистских расследований в украинских спецслужбах утверждают, оба случая в Бердянске, как говорится, акты возмездия коллаборантам за измену", – говорится в сообщении.

Так, первый взрыв прогремел в Нагорной части города около 19 часов вечера. "Бавовна" произошла в помещении гимназии № 2 на ул. Волонтеров. Ее захватчики переименовали в "школу № 10": так это учебное заведение называлось раньше.

После взрыва на "участок" прибыли скорые, пожарные, "полиция" и российские силовики.

"Примерно спустя полтора часа местные рупоры пропаганды сообщили, что сработало самодельное устройство без поражающих элементов, так что обошлось без жертв и пострадавших. Впрочем, по имеющейся информации, травмы разной степени получили трое, которые несли урну с бюллетенями, взрывной волной повыбивало окна, где и проходит процесс незаконных выборов", – отметили в ЦЖР.

А уже на следующий день оккупанты признали, что в результате взрыва на "избирательном участке" есть жертва. Российские пропагандисты процитировали слова первого замглавы МВД РФ Александра Горового, сказанные им в российском Центризбиркоме.

"К сожалению, погиб член избирательной комиссии с правом решающего голоса в городе Бердянске", – сказал Горовой.

Журналисты объяснили, что "право решающего голоса" в комиссиях есть у председателя и заместителя.

"По информации оккупационных ресурсов, незаконный участок в гимназии № 2 возглавляла Светлана Глушко – бывшая милиционерша, которая в 2022 году возглавила штаб движения "Мы вместе с Россией", – отметили в ЦЖР.

При этом до полномасштабного вторжения, отмечают журналисты, Глушко была очень активной, организовывала различные мероприятия, заботилась о местных жителях, поддерживала Украину. А после оккупации начала активно сотрудничать с оккупантами, чем удивила своих знакомых, выехавших из Бердянска после оккупации города захватчиками из РФ.

Коллаборантка уже дождалась "отличия" от украинской Фемиды: 1 декабря 2023 года Жовтневый суд Запорожья признал Глушко виновной в совершении преступления по ст.111 ч.5. УКУ (коллаборационная деятельность) и заочно приговорил ее к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в органах власти сроком на 15 лет, с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Однако теперь ей, похоже, гарантированно удалось "избежать" тюрьмы.

"Второй взрыв 16 марта в Бердянске произошел около 22:00 на участке в Бердянском муниципальном лицее на ул. Чехова. Об этом инциденте оккупанты до сих пор молчат. По имеющейся информации, там лишь выбило двери, окна и порядочно перепугало соорганизаторов незаконных выборов", – добавили в ЦЖР.

Напомним, вечером 16 марта стало известно о взрыве во временно оккупированном Бердянске. Практически сразу же появилась и информация, что "взрывное" завершение второго дня псевдовыборов Путина постигло один из "избирательных участков".

"Похоже, что в Бердянской гимназии № 2, которая еще известна как школа № 10 произошел неприятный для оккупантов инцидент. По свидетельству бердянцев, там находился один из избирательных участков, где завтра ждали людей", – написала глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

В целом сотрудничество с оккупантами и, в частности, участие в организации и проведении псевдовыборов на оккупированных территориях Украины превращается в крайне опасную затею. Так, 6 марта в оккупированном Бердянске подорвали еще одного из организаторов псевдовыборов – коллаборантку Елену Ильину. Ее отправили в ад вместе с ее автомобилем. Эта предательница также была "членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса".