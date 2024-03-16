В оккупированном Бердянске прогремел взрыв: поговаривают об избирательном участке

Страна-агрессор Россия продолжает создавать видимость проведения "выборов Путина" на оккупированных территориях Украины. Однако это фейковое "волеизъявление" не проходит спокойно – в Бердянске Запорожской области, который находится под контролем россиян, раздался взрыв – предварительно, на одном из избирательных участков.

По словам местных жителей, они слышали одиночный взрыв. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

"Похоже, что в Бердянской гимназии №2, которая еще известна как школа № 10, произошел неприятный для оккупантов инцидент. По свидетельству бердянцев, там находился один из избирательных участков, где завтра ждали людей", – написала она.

Впоследствии стало известно, что на место взрыва приехали пожарная машина и скорая.

"Ждем официальную информацию! Еще раз призываем избегать участия в рашистских "выборах"! Берегите себя", – добавила Галицина.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Мариуполе на "выборы" президента РФ сгоняют строителей из страны-агрессора. Захватчики пытаются продемонстрировать "высокую явку" и "легитимность" очередного избрания кремлевского диктатора Владимира Путина.

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