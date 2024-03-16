В оккупированном Мариуполе на 'выборы Путина' сгоняют рабочих из России

В оккупированном Мариуполе на "выборы" президента РФ сгоняют строителей из страны-агрессора. Захватчики пытаются продемонстрировать "высокую явку" и "легитимность" очередного избрания кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом 16 марта сообщили в городском совете Мариуполя. Там также опубликовали видео кремлевских пропагандистов, в котором они откровенно говорят об участии россиян в "волеизъявлении".

"Активно голосуют и петербуржцы, находящиеся в командировке в городе-побратиме северной столицы Мариуполе", – цинично заявляют пропагандисты.

В мэрии отметили, что в захваченном городе продолжаются псевдовыборы, однако местное население игнорирует их.

"Задача захватчиков – показать высокую явку, чтобы легитимизировать свою власть. Но мариупольцы игнорируют избирательный фарс. Так что туда сгоняют приезжих российских строителей", – рассказали в горсовете.

Также отмечается, что для завышения явки оккупанты ввели нововведение – разрешили голосовать не по месту регистрации.

Поэтому оккупационные власти поставили план перед строительными компаниями по отправке на голосование россиян.

Те приходят группами на участок для создания пропагандистских видео.

"Но все эти уловки не помогут захватчикам. Псевдовыборы на оккупированных территориях не признает мир. Поэтому никакой легитимности у них нет", – подчеркнули в Мариупольском городском совете.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в центре Мариуполя заметили колонну из девяти грузовиков оккупантов, на многие была нанесена новая марокировка. Транспорт с БК и живой силой врага двигался в направлении оккупированного Бердянска.

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