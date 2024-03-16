Россия перебрасывает в сторону Бердянска грузовики с новой маркировкой: появились подробности. Видео

Российские оккупанты перебрасывают в сторону Бердянска через Мариуполь грузовики с боекомплектом и живой силой. На вражеской технике была замечена новая маркировка в виде двух прямоугольников.

Об этом 16 марта сообщил советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко. Он также обнародовал видео движения вражеских грузовиков по городу.

По его словам, колонна была зафиксирована в пятницу, 15 марта, в первой половине дня.

Она двигалась через центр Мариуполя в Бердянском направлении.

В колонне ехало девять грузовиков, большинство которых и было маркировано новой отметкой.

"Военная техника в Мариуполе и районе с подобной маркировкой не базируется, выясняем у партнеров возможное базирование на территории Бердянского или Приморского районов", – рассказал Андрющенко.

Кроме того, он сообщил, что было зафиксировано уменьшение личного состава на северо-западе региона, что, вероятно, связано с активизацией боестолкновений на Угледарском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее кремлевские пропагандисты запустили фейк о том, что итальянская актриса Орнелла Мути якобы посетила захваченный Мариуполь. В качестве доказательства они публиковаи фото звезды в российском Сочи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!