В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, виднеется дым. Фото

Днем 15 апреля во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. Путинские захватчики пожаловались, что в городе есть прилеты.

В одном из районов Бердянска после взрывов поднялся черный дым. Од этом сообщает Telegram-канал "Информационное сопротивление".

Взрывы в городе раздались около 11:45. Оккупационная администрация сразу же заявила, что в Бердянске отработала противовоздушная оборона.

Однако уже через 15 минут оккупанты пожаловались, что в городе были прилеты. В одном из районов Бердянска после взрывов поднялся столб черного дыма. Местные жители сообщили, что мощные взрывы слышали во всех районах оккупированного города.

Советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко намекнул, что прилеты были по территориию предприятия "Южгидромаш". Также он подчеркнул, что российские захватчики оцепили территорию вокруг предприятия.

"Бердянск. Фиксируем двойное сбитие ШтормШадоу базированием оккупантов на территории ЮгГидроМаша. Россияне оцепляют территорию. Хорошо", – написал Андрющенко.

Напомним, 15 апреля россияне применили специальные средства маскировки в районе Керченского залива во временно оккупированном Крыму – там стоял дымовой занавес. Также на полуострове сработала ПВО захватчиков.

Ранее сообщалось, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины готовится нанести фатальный удар по незаконно построенному Россией Крымскому мосту. Третья попытка, которая, как ожидается, приведет к окончательному разрушению сооружения, будет предпринята в течение первого полугодия 2024 года.