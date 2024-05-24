Россияне эвакуируют своих военнослужащих из Джанкоя и восстанавливают аэродромы в глубине Крыма – 'Атеш'

Российские оккупанты начали эвакуацию военнослужащих ВС РФ с аэродрома в Джанкое во временно оккупированном Крыму. Параллельно захватчики активно восстанавливают аэродромы в глубине полуострова, в частности под Феодосией и Керчью.

К таким действиям оккупанты были вынуждены прибегнуть из-за эффективных атак Сил обороны. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

"Агенты движения "Атеш" из различных подразделений ВС РФ сообщают, что российские войска начали эвакуацию части своего личного состава с Джанкойского аэродрома на другие аэродромы в глубине Крыма. Одновременно с этим активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизация аэродромов в глубине полуострова, таких как "Кировское" (в районе Феодосии) и "Багерово" (в районе Керчи)", – отмечено в сообщении.

В то же время, отмечают в "Атеш", как бы ни старались российские захватчики, быстро построить укрытия для своих самолетов они не смогут. Ведь сооружения закрытого типа требуют сложных технологических процессов, а также сопряжено с высокой стоимостью строительства и значительными временными затратами.

"Действия оккупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму в преддверии новых успешных атак СОУ. Движение "Атеш", в свою очередь, продолжает фиксировать действия оккупантов и передавать важные сведения украинским освободителям!" – подчеркнули в движении.

Напомним, ранее агенты "Атеш" зафиксировали разгрузку эшелона техники в оккупированной Евпатории. В частности, они заметили выгрузку БМП-3 и танкового взвода Т-72 на товарной станции временно оккупированного города.

Также сообщалось, что Россия перебросила в Джанкой оккупантов из Ленинградского военного округа. Агенты "Атеш" предположили, что этих военнослужащих государство-агрессор позже направит на материковую часть Украины, возможно, на левобережье Херсонщины – для восполнения потерь.