Агенты 'Атеш' зафиксировали разгрузку эшелона техники в оккупированной Евпатории. Фото

Российские военные продолжают перевозить на фронт военную технику и боеприпасы через временно оккупированный Крым. Для этого они используют гражданскую железную дорогу.

В частности, разгрузку целого эшелона с бронетехникой и снарядами российской армии заметили в Евпатории. Фото показали участники военного партизанского движения "Атеш".

Отмечается, что во время разведки агент заметил, как оккупанты выгружают БМП-3 и танковый взвод Т-72 на товарной станции временно оккупированного города.

"Вместе с техникой также была замечена разгрузка вагонов с боеприпасами. Координаты: 45.214118, 33.3672820", – указали в "Атеш".

На опубликованных фото также можно заметить нескольких оккупантов, следивших за разгрузкой эшелона.

Там добавили, что захватчики на полуострове прикрываются гражданской инфраструктурой, но агентам движения удается отслеживать перемещение российских военных и их техники.

"Мы точно знаем, куда нужно наносить удар, и делимся этой информацией с нужными людьми", – отметили они.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" зафиксировали, что Россия перебросила подразделения Ленинградского военного округа на север временно оккупированного Крыма. В частности, пополнение захватнических сил было замечено в Джанкое.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!