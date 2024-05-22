Россия перебросила в Джанкой оккупантов из Ленинградского военного округа – "Атеш"

В Джанкое на севере временно оккупированного Крыма заметили новые подразделения ВС РФ. Туда перебросили российских захватчиков из Ленинградского военного округа.

Это выяснили партизаны "Атеш". Telegram-канал движения сопротивления показал фото россиян и их военной техники на улицах оккупированного Джанкоя.

Патриоты предположили, что этих военнослужащих государство-агрессор позже направит на материковую часть Украины, возможно на левобережье Херсонщины.

"В ходе разведки Джанкоя агенты нашего движения выявили переброску воинских подразделений из Ленинградского военного округа. Вероятно, из-за больших потерь в районе украинского плацдарма в Крынках РФ вынуждена задействовать все возможные ресурсы для компенсации потерь в живой силе и технике", – сказано в посте.

Участники "Атеш" добавили, что их цель – освобождение украинских территорий и победа над р*шизмом.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия содержит в своих СИЗО и тюрьмах сотни политических заключенных, похищенных на территории временно захваченного Крыма. Ныне известно о 218 незаконно заключенных украинцах, 60% из которых – это крымские татары.

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